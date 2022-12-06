زيلينسكي يزور دونباس.. والكرملين لا يرى فرصة لإجراء مفاوضات

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي اليوم الثلاثاء 6\12\2022 ،مدينة سلوفيانسك على خط التماس في دونباس حيث تدور معارك شرسة مع روسيا.

يأتي هذا بينما قال الكرملين اليوم الثلاثاء 6\12\2022، إنه يتفق مع الولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى إقرار سلام دائم في أوكرانيا، غير أنه لا يرى فرصة لإجراء مفاوضات في الوقت الحالي.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين، في مقابلة أمس الاثنين 5\12\2022، إن الصراع في أوكرانيا سينتهي “بشكل شبه مؤكد بالطرق الدبلوماسية” والمفاوضات، مضيفاً أن هناك حاجة إلى “سلام عادل ودائم”.

واليوم الثلاثاء 6\12\2022 قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: “بخصوص أن النتيجة ينبغي أن تكون التوصل إلى سلام عادل ودائم، فإننا نتفق مع ذلك، أما فيما يتعلق بفرص الدخول في مفاوضات من أي نوع، فإننا لا نرى أيا منها في الوقت الحالي”.

وأضاف أنه سيتعين أن تحقق روسيا أهداف “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا أولاً قبل إجراء محادثات مع أي شركاء محتملين.