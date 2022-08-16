زيلينسكي يستنكر "الإرهاب النووي الروسي"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ناقش “الإرهاب النووي الروسي” في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولم يذكر زيلينسكي تفاصيل أخرى عن مناقشاتهما بشأن المحطة التي سيطرت عليها روسيا في مارس آذار بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقال زيلينسكي على توتير” شكرته(ماكرون) على مساعدة فرنسا الملموسة في مجال الدفاع. ناقشنا المساعدة المالية الشاملة لأوكرانيا وتحديات الأمن الغذائي. علينا تكثيف العقوبات على روسيا”.

وكان زيلينسكي قد حث أمس الاثنين العالم على إظهار “القوة والحسم” للدفاع عن أكثر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد وقوع قصف قرب المحطة تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عنه.

واتهم زيلينسكي روسيا بممارسة ما وصفه بـ “الابتزاز النووي” بشأن محطة زابوريجيا النووية التي تُعد أكبر المحطات من نوعها في أوروبا.

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على المحطة في مارس/آذار مع بداية الحرب بعد معارك عنيفة. وتواجه روسيا اتهامات بأنها تستخدم المحطة كقاعدة عسكرية تشن منها الهجمات على المدن الأوكرانية المجاورة.

وتبادل الروس والأوكرانيون الاتهامات حول القصف الذي طال تلك المنشأة النووية العامة، مما دعا الأمم المتحدة لإطلاق تحذير من كارثة نووية.