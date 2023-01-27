السبت 5 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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زيلينسكي يستنكر "نفاق" اللجنة الاولمبية الدولية

منذ ساعة واحدة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “نفاق” اللجنة الأولمبية الدولية، ودعا رئيسها الألماني توماس باخ لزيارة باخموت، إحدى أكثر النقاط سخونة في الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: “أدعو السيد باخ إلى باخموت حتى يرى بأم عينه أن الحياد غير موجود”، واعدا بالعمل على “تنظيف نفاق إدارة الهياكل الأولمبية الدولية”.

وأضاف: “من الواضح أن أي علم محايد للرياضيين الروس ملطخ بالدماء”، بينما تواجه أوكرانيا منذ شباط 2022 الغزو الروسي.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من أوكرانيا لحظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في أولمبياد 2024 المقرر في باريس، قالت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء “تدرس” إمكانية السماح لهم بالمشاركة تحت راية محايدة.

كما أجريت سلسلة من المناورات وراء الكواليس في الخريف لإعادة الروس والبيلاروسي إلى حظيرة الأولمبياد، بعد استبعادهم من معظم المسابقات الدولية منذ غزو أوكرانيا.

وأثارت هذه الاقتراحات حفيظة الأوكرانيين. وهدد وزير الرياضة الأوكراني فاديم غودزايت الخميس بمقاطعة أولمبياد 2024.

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