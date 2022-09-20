زيلينسكي يشكر أصدقاء أوكرانيا لموقفهم من الاستفتاءات الزائفة في المناطق المحتلة

قلّل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، من أهمية “الاستفتاءات” التي يعتزم انفصاليون موالون لموسكو تنظيمها في مناطق أوكرانية تحتلّها القوات الروسية لضمّها إلى روسيا، مثمّناً إدانة الغرب لهذا المشروع.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية المسائية: “أشكر جميع أصدقاء أوكرانيا وشركائها على إدانتهم الشديدة والحازمة لنوايا روسيا تنظيم استفتاء زائف آخر”.

وكانت السلطات التي عيّنتها موسكو في أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، عزمها على تنظيم استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا، وذلك بدءاً من 23 ولغاية 27 سبتمبر.

وأعلنت عن تنظيم الاستفتاء السلطات الانفصالية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك وكذلك في خيرسون التي احتلها الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا وفي منطقة زابوريجيا وفيها أكبر محطة نووية في أوروبا.

وجاءت مناشدات “جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك” لإجراء الاستفتاءات في الوقت الذي واصلت فيه القوات الأوكرانية زيادة مكاسبها واستعادة مناطق واسعة في الشرق من القوات الروسية المحتلة، وطرد القوات الروسية من معظم مناطق خاركيف الشمالية الشرقية.

وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني لـ”الغرفة العامة لجمهورية لوغانسك الشعبية”، دعت نائبة رئيس الغرفة، لينا فوكالوفا، إلى استفتاء عام على الانضمام لروسيا، وقالت إن التصويت “سيحقق حلمنا بالعودة إلى الوطن… إلى الاتحاد الروسي”.

وأصدرت السلطات الموالية للكرملين في دونيتسك بيانا مماثلا، حيث قال ألكسندر كوفمان، رئيس الغرفة العامة هناك: “لقد حان الوقت لمحو الحدود غير الموجودة بين بلدينا، بعد أن تم محوها في قلوبنا منذ فترة طويلة، وإجراء استفتاء حول مسألة أن تصبح دونيتسك جزءا من روسيا”.

وكان رئيس “البرلمان” المعلن ذاتيا في منطقة لوغانسك، دينيس ميروشنيتشنكو، أول من أعلن موعد تنظيم الاستفتاء، ليحذو حذوه دينيس بوشيلين، القيادي الموالي لروسيا في دونيتسك.

كذلك ستنظم منطقة خيرسون، الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، استفتاء بشأن الانضمام إلى موسكو من 23 سبتمبر وحتى 27 منه، وفق تصريحات لرئيس سلطات الاحتلال، فلاديمير سالدو.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن قبل غزو أوكرانيا في فبراير الماضي، اعترافه باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في دونباس.

وفي تصريحات الثلاثاء، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأمر متروك لسكان المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في أوكرانيا، إذا أرادوا إجراء استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، وفق ما نقلت “رويترز”.