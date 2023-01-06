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زيلينسكي يشكر شولتس على حزمة الدفاع ويصف هدنة بوتين بـ"التلاعب"

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 6 - يناير - 2023 8:29 مساءً
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس (الجمعة 6-1-2023) وشكره على “حزمة الدفاع القوية” التي من شأنها مساعدة أوكرانيا في صد القوات الروسية والدفاع عن أراضيها.

وقال أيضا إنه بحث توطيد التعاون الدفاعي ولكنه لم يقدم تفاصيل.

وفي بيان مشترك مع واشنطن أمس الخميس، قالت برلين إنها ستقدم لكييف مركبات ماردر القتالية وواحدة من منظومات باتريوت للدفاع الجوي.

وكتب زيلينسكي على تويتر “شكرت (شولتس) على حزمة الدفاع القوية، التي تشمل عشرات من مركبات ماردر ومنظومة باتريوت. وبحثنا مزيدا من التعاون لتعزيز الجيش الأوكراني”.

ودأب هو ومسؤولون أوكرانيون كبار آخرون على المطالبة بمنظومات أسلحة أثقل وأكثر تطورا عقب غزو روسيا الذي يمضي الآن شهره الحادي عشر.

وأعلنت فرنسا أيضا هذا الأسبوع إنها سترسل مركبات القتال المدرعة إيه.إم.إكس-10 آر.سي.

وقال زيلينسكي أيضا اليوم الجمعة إنه التقى اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في كييف، وهما جاك ريد وأنجوس كينج، لبحث الوضع في ساحة المعركة و”مخاطر التصعيد المحتمل”، بعد ساعات من بدء الهدنة أحادية الجانب التي أعلنتها روسيا.

ووصف زيلينسكي الهدنة بأنها “تلاعب”.

    المصدر :
  • رويترز

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