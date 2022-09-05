زيلينسكي يشيد "بشجاعة" جونسون في مواجهة العدوان الروسي

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر لرئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون على “الشجاعة الشخصية والمبادئ” التي أظهرها في مواجهة العدوان الروسي.

وكان جونسون أحد أكبر الداعمين الدوليين لأوكرانيا في الوقت الذي تكافح فيه غزوا روسيا واسع النطاق.

وكتب زيلينسكي على تويتر يقول “أجريت محادثة .. مع بوريس جونسون بصفته الحالية. شكرته نيابة عن جميع الشعب الأوكراني على شجاعته الشخصية ومبادئه ومساهمته الكبيرة في مواجهة العدوان (الروسي)”.

وأضاف “أتطلع إلى التعاون مع صديق عظيم لأوكرانيا في وضعه الجديد”.

وفازت ليز تراس في السابق على زعامة حزب المحافظين الحاكم اليوم الاثنين وستصبح رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة خلفا لبوريس جونسون.

وسترث الزعيمة الجديدة للحزب أغلبية برلمانية وبالتالي ستتولى رئاسة الحكومة بعد إجراءات التسليم الرسمية غدا الثلاثاء.

ومن مركز الملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر، تم الإعلان عن الفائز برئاسة قيادة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، لتكون بذلك تراس خليفة بوريس جونسون، الذي استقال تحت الضغط تاركا ملفات شائكة لمن يخلفه.