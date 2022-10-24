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زيلينسكي يطالب إسرائيل بالانضمام لأوكرانيا في قتال روسيا

منذ ساعة واحدة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسرائيل، الاثنين، إلى الانضمام لبلاده في قتال روسيا، وكرر طلبه بخصوص الحصول على أنظمة دفاع جوي إسرائيلية.

قال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو لمؤتمر لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية “ألم يأن لدولتكم اختيار في صف من ستكون؟”.

وأضاف “أهي مع العالم الديمقراطي، الذي يتكاتف في وجه التهديد الوجودي لوجوده؟ أم مع من يحاولون غض أبصارهم عن الإرهاب الروسي، حتى وإن كانت تكلفة الإرهاب المستمر هي الدمار التام لأمن العالم”.

ونددت إسرائيل بالغزو الروسي. لكنها حذرة من توتر علاقاتها مع موسكو، صاحبة النفوذ في سوريا المجاورة حيث تهاجم القوات الإسرائيلية بشكل متكرر ميليشيات موالية لإيران، كما أنها تريد ضمان ما فيه الخير ليهود روسيا.

وتقصر إسرائيل، التي ستختار حكومة جديدة في الانتخابات التي ستجرى في الأول من نوفمبر تشرين الثاني، مساعداتها على تقديم معونات إنسانية ومعدات دفاعية. وعرضت في الآونة الأخيرة على الأوكرانيين مساعدتهم في تطوير نظام إنذار من الهجمات الجوية على المدنيين.

وقال زيلينسكي إن ذلك ليس كافيا وطلب من القادة الإسرائيليين إعادة النظر في إرسال دفاعات جوية أيضا. ومنذ بدء الحرب في فبراير شباط دأب على طلب هذا الأمر نفسه مرات عدة.

    المصدر :
  • رويترز

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