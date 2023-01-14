زيلينسكي يطالب الغرب بمزيد من الأسلحة بعد هجمات روسيا الأخيرة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن الهجمات الروسية على الأهداف المدنية لا يمكن وقفها إلا إذا قدم شركاء كييف الغربيون الأسلحة اللازمة.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور عقب سلسلة من الهجمات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية “ما هو المطلوب من أجل ذلك؟ تلك الأسلحة الموجودة في مخازن شركائنا والتي ينتظرها جنودنا بشدة”.

وتابع “العالم بأسره يعرف ما الذي يمكن أن يوقف هؤلاء الذين يزرعون الموت وكيف. أشكر كل من يساعدنا”.

أيام قادمة صعبة

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشتشينكو، السبت، إن الأيام المقبلة ستكون “صعبة” على صعيد الطاقة بعد الهجوم الصاروخي المكثف الذي شنته روسيا على البنية التحتية الحيوية في عدة مناطق.

وكتب على فيسبوك “بسبب القصف في غالبية المناطق، تم قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ. الأيام المقبلة ستكون صعبة”.

وقال جالوشتشينكو إن البنية التحتية للطاقة في ست مناطق أوكرانية تضررت بعد الهجمات.

وقالت دي.تي.إي.كيه، أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا، إن اثنتين من محطات الطاقة الحرارية التابعة لها تضررتا في ضربات اليوم السبت وإن إحداهما توقفت عن إنتاج الكهرباء.

وقال مسؤولون حكوميون في وقت سابق إن نحو 40 بالمئة من منظومة الطاقة الأوكرانية تضررت بسبب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدى ثلاثة أشهر على البنية التحتية للطاقة في البلاد.