زيلينسكي يطالب باستخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في "دفع ثمن الحرب"

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في “دفع ثمن الحرب” التي شنتتها روسيا على بلاده، حيث أشار إلى حاجة أوكرانيا إلى 14.1 مليار دولار لدعم جهود إعادة الإعمار.

وأكد زيلينسكي، الذي كان يتحدث الأربعاء في فيديو أمام تجمع ضم وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، ورؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن بلاده في حاجة ماسة إلى برنامج إعادة الإعمار “لعودة اللاجئين إلى منازلهم وهزم البلد المعتدي”، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وشدد الرئيس الأوكراني على أهمية الحصول على تعويضات من روسيا كطريقة مثلى لـ”ردع الدول الأخرى عن اتباع سلوكات عدوانية مماثلة” وذلك في إشارة إلى الغزو الروسي لبلاده.

ولفت إلى أن “من الضروري العمل على وضع آليات ملموسة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة للتعويض عن الأضرار التي سببتها موسكو”، معتبرا أن هذه الخطوة “ستكون عملا لصنع السلام على نطاق عالمي، حيث ستردع المعتدين عن التفكير في خوض حرب ضد طرف آخر”.

وشن الكرملين غزوا واسع النطاق على أوكرانيا قبل أكثر من عام، مما أسفر عن مقتل الآلاف ودفع أكثر من ثلث سكان البلد إلى الهروب من منازلهم، كما دمرت القوات الروسية بلدات أوكرانية وألحقت هجماتها الصاروخية أضرارا جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك منشآت الطاقة.

ومنذ بداية الحرب، تقلص الاقتصاد الأوكراني بأكثر من 30 بالمئة، وقدر البنك الدولي أن كييف ستحتاج إلى 411 مليار دولار على الأقل من أجل جهود إعادة بنائها وترميم اقتصادها، بحسب بلومبيرغ.

وكشف وزير المالية الأوكراني، سيرهي مارشينكو، أن بلاده تتوفر على 3.3 مليار دولار في ميزانيتها لتمويل احتياجات التعافي العاجلة لهذا العام، فيما تعتمد بشكل كلي على الخارج لدعم اقتصادها.