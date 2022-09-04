زيلينسكي يطالب بالحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه طالب الاتحاد الأوروبي، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالاستعجال في تخصيص الحزمة التالية من المساعدات لأوكرانيا، كما حث الاتحاد على فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وكتب على تويتر “بحثنا تخصيص الدفعة التالية من مساعدات الاتحاد الأوروبي (المالية) في أسرع وقت ممكن. وشددنا على الحاجة لإعداد الحزمة الثامنة من العقوبات (الغربية على روسيا)، بما يتضمن حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس”.

وأضاف زيلينسكي، الذي يحث الأوروبيين على توقع شتاء صعب بسبب تقليص صادرات النفط والغاز الروسية، أنه نسق مع فون دير لاين “الخطوات اللازمة للحد من حصول روسيا على أرباح زائدة عن الحد من بيع النفط والغاز”.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال قال في وقت سابق اليوم إن بلاده تتوقع تلقي مساعدات مالية قدرها خمسة مليارات يورو (4.98 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لدعم الاقتصاد والجيش.

وأرجعت موسكو سبب تعطل إمدادات الطاقة إلى العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا ومسائل فنية. واتهمت الدول الأوروبية، التي قدمت دعما دبلوماسيا وعسكريا للحكومة الأوكرانية، روسيا باستخدام إمدادات الطاقة سلاحا.

ويقول بعض المحللين إن نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف المعيشة مع اقتراب فصل الشتاء يهدد بتقليص الدعم الغربي لكييف بينما تحاول الحكومات التعامل مع السكان الذين يشعرون بالغضب.

وقالت موسكو الأسبوع الماضي إنها ستُبقي خط أنابيب نورد ستريم 1، وسيلتها الرئيسية لتزويد ألمانيا بالغاز، مغلقا. وأعلنت دول مجموعة السبع عن خطة لوضع حد أقصى لأسعار صادرات النفط الروسية.

وقال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تضع سقفا للسعر.