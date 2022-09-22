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زيلينسكي يطالب بـ"القصاص العادل" من روسيا على جرائمها

منذ 11 ثانية
كلمة الريس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الأمم المتحدة

كلمة الريس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الأمم المتحدة (رويترز)

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بلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء الأمم المتحدة بأن هناك جريمة ارتُكبت ضد أمته وبأن كييف تريد “القصاص العادل” من روسيا.

وفي كلمة مسجلة، حدد زيلينسكي ما قال إنها خمسة شروط غير قابلة للتفاوض من أجل السلام. وتضمنت هذه الشروط معاقبة روسيا على عدوانها، وإعادة الأمن لأوكرانيا، وسلامة أراضيها وضمانات أمنية.

وقال زيلينسكي: “اتحدث باسم دولة اضطرت إلى الدفاع عن نفسها، ولكن لديها صيغة للسلام، أتحدث إليكم جميعا من تريدون الاستماع إلى سبل تحقيق السلام، سأقدم هذه الصيغة التي تفلح ليس فقط لنا ولكن تفلح لجميع الناس الذين قد يتواجدون في ظروف مماثلة مثل ظروفنا، هذه الصيغة تعاقب الجريمة وتحمي الحياة وتعيد الأمن والسلام الإقليمي، وتضمن الأمن وتوفر العزم. هذه هي الشروط الأساسية الخمسة من أجل السلام”.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى إقامة صندوق لتعويض أوكرانيا وفرض “عقاب عادل” ضدّ روسيا وحرمانها من حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به روسيا بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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