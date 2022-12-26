الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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زيلينسكي يطلب مساعدة الهند في تنفيذ "صيغة السلام"

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إنه طلب مساعدة الهند في تنفيذ “صيغة سلام”، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وكتب زيلينسكي على تويتر “أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وتمنيت له رئاسة ناجحة لمجموعة العشرين”.

وأضاف “جاء إعلاني عن صيغة السلام من تلك المنصة والآن أعول على مشاركة الهند في تنفيذها”.

وتسلمت الهند رئاسة مجموعة العشرين في الأول من ديسمبر وحتى 30 نوفمبر 2023، كما أنها ستترأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر الحالي.

ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وتمثل هذه الدول مجتمعة 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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