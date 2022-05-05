زيلينسكي يطلق منصة عالمية لـ”مساعدة أوكرانيا”

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إطلاق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالإنجليزية نشرها على حسابه في تويتر “بنقرة واحدة يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، معلنا عن منصة “يونايتد 24”. وأضاف “كل تبرع مهم للنصر”.

We launched United24 @U24_gov_ua global initiative. Its 1st component is an online platform to raise funds in support of 🇺🇦. Other projects & programs will be added soon. You can make a donation in 1 click from any country. Together we will win!#united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/notUt1P3ZF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022

المفوضية الأوروبية تعلن منح 200 مليون يورو أخرى لأوكرانيا

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين عبر تويتر، إن الاتحاد يسعى من خلال التعهد بهذا المبلغ الإضافي لتوصيل رسالة للشعب الأوكراني مفادها أن “معركتكم هي معركتنا.. وأننا معكم”.

ماريوبول المحاصرة

وبخصوص ماريوبول، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن هناك مدنيين، من بينهم نساء وأطفال، ما زالوا في المدينة المحاصرة.

ودعا زيلينسكي إلى ضرورة إرساء هدنة مطولة لتأمين عمليات الإجلاء، موضحا أن الأمر سيستغرق وقتا لإخراج الناس من الأقبية ومن الملاجئ تحت الأرض.

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه حاكم مقاطعة بيلغورود بتعرض بلدتي جورافليوفكا ونيخوتيفكا لقصف أوكراني أوقع ضررا بمنزل من دون إصابات.