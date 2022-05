زيلينسكي يطلق منصة عالمية لـ”مساعدة أوكرانيا”

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إطلاق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالإنجليزية نشرها على حسابه في تويتر “بنقرة واحدة يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، معلنا عن منصة “يونايتد 24”. وأضاف “كل تبرع مهم للنصر”.

We launched United24 @U24_gov_ua global initiative.

Its 1st component is an online platform to raise funds in support of 🇺🇦. Other projects & programs will be added soon.

You can make a donation in 1 click from any country.

Together we will win!#united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/notUt1P3ZF

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022