السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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زيلينسكي يعلن مقتل أوكرانية في أحد هجومي القدس

منذ ساعة واحدة
من مكان العملية في القدس

من مكان العملية في القدس

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قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التعازي اليوم السبت في أعقاب هجومين في القدس، قائلا إن مواطنة أوكرانية قتلت في أحدهما.

وكتب زيلينسكي على تويتر “نشاطر إسرائيل الألم بعد الهجمات الإرهابية في القدس. كانت من بين القتلى امرأة أوكرانية. خالص التعازي لأسر الضحايا”.

وأضاف “الجرائم ارتكبت باستخفاف في اليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة. يجب ألا يكون للإرهاب مكان في العالم اليوم. لا في إسرائيل ولا في أوكرانيا”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عزز قواته في الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية إطلاق نار على أطراف القدس أمس الجمعة وهجوم إطلاق نار آخر في المدينة اليوم السبت أسفر عن إصابة شخصين.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، هوية منفذ عملية إطلاق النار في مدينة القدس، والتي أسفرت عن مقتل 9 مستوطنين وإصابة آخرين.

وذكرت شرطة الاحتلال في تصريح صدر عنها، تناقله الإعلام العبري، إنّ منفذ العملية هو علقم خيري (21 عامًا)، من سكان مدينة القدس، ولا ينتمي لأي تنظيم، وفق قولها.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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