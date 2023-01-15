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زيلينسكي يفرض عقوبات على 198 شخصيةً

منذ 12 ثانية
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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نفّذ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في شأن فرض عقوبات على 198 شخصيةً.

ونشر على موقع زيلينسكي المرسوم رقم 23/2023 المتعلق بقرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني المؤرخ 15 كانون الثاني 2023 حول تطبيق وتعديل الإجراءات التقييدية الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير التقييدية الشخصية.

وفرضت العقوبات على شخصيات فنية وممثلين ومخرجين وصحافيين وصنّاع محتوى روس وأوكرانيين.

وتشمل العقوبات، حظر الأصول، وتقييد العمليات التجارية ومنع والرحلات الجوية والنقل عبر أراضي أوكرانيا، ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا وغيرها من الإجراءات التقييدية.

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