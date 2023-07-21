الجمعة 3 محرم 1445 ﻫ - 21 يوليو 2023 |
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زيلينسكي يقيل السفير الأوكراني لدى بريطانيا بعد انتقاده

منذ ساعة واحدة
فاديم بريستايكو

فاديم بريستايكو

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أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، سفير البلاد لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو‭ ‬من منصبه، بعدما وجه انتقادا له على العلن.

وكان قد سُئل بريستايكو في مقابلة مع سكاي نيوز الأسبوع الماضي، عن تصريحات لوزير الدفاع البريطاني أشار فيها إلى أنه يتعين أن تظهر كييف المزيد من الامتنان عن إمدادات الأسلحة التي أرسلها حلفاؤها لقتال القوات الروسية.

و قال بريستياكو خلال المقابلة، إنه كان هناك “قليل من السخرية” عندما قال الرئيس “إنه سيستيقظ صباح كل يوم ويتصل ببن والاس ليشكره”.

وأضاف “لا أعتقد أن سخرية مثل تلك في محلها”، وتابع أن الروس “يجب أن يعرفوا أننا نعمل سويا”.

وكان قد علق زيلينسكي على تصريحات الوزير بأن أوكرانيا لطالما كانت ممتنة لبريطانيا، حليفتها الوثيقة. ونقلت وسائل إعلامية بريطانية عنه القول إنه بإمكان والاس أن يعلمه كيف يعبر عن امتنانه أو كيف “يقوم في الصباح ويتفوه بكلمات يعبر من خلالها عن امتنانه للوزير (بن والاس)”.

    المصدر :
  • رويترز

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