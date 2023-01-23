زيلينسكي يكشف موعد التغييرات المرتقبة في المناصب العليا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الاثنين 23-1-2023) إن التغييرات في المناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم ستتم خلال يوم.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور “هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب.. بعضها اليوم والبعض الآخر غدا.. فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون”.

كان الرئيس الأوكراني قد أكد أنه لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع.

وجاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية على الرغم من قيام المسؤولين بتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة” سيكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة. لقد تم إعداد القرارات بالفعل. لا أريد نشرها في الوقت الحالي ، لكن كل ذلك سيكون عادلا”.