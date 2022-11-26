زيلينسكي ينتقد رئيس بلدية كييف

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، رئيس بلدية كييف؛ بسبب ما وصفه بسوء أدائه في إنشاء ملاجئ طارئة لمساعدة من يفتقرون للكهرباء والتدفئة بعد الهجمات الروسية، وذلك في خلاف علني نادر بين زعماء أوكرانيا.

وفي أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية ضد شبكة الكهرباء، أنشأت أوكرانيا آلافًا من المراكز التي يمكن للناس الحصول فيها على تدفئة، ومياه، ووصلات الإنترنت، والهواتف المحمولة .

وأشار زيلينسكي في كلمة، خلال المساء، إلى أن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ومسؤوليه لم يفعلوا ما يكفي للمساعدة.

قال زيلينسكي: “للأسف، لم يكن أداء السلطات المحلية جيدًا في جميع المدن، وهناك الكثير من الشكاوى في كييف بشكل خاص.. وبعبارة ألطف، هناك حاجة إلى مزيد من العمل”.

وأضاف: “رجاءً الاهتمام، فالناس في كييف يحتاجون لمزيد من الدعم.. الكثير منهم بلا كهرباء لعشرين بل لثلاثين ساعة، ونتوقع قيام مكتب رئيس البلدية بعمل متقنٍ”.

وهذه التصريحات غير معتادة نظرًا لسعي زيلينسكي إلى ترسيخ صورة الوحدة الوطنية خلال الحرب، وعادة ما يغدق الثناء على المسؤولين.

وتم انتخاب كليتشكو، الملاكم المحترف السابق البالغ من العمر 51 عامًا، رئيسًا لبلدية كييف، في العام 2014، ولم يكن هناك رد فعل فوري من مكتبه.