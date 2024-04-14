زيلينسكي يندد بالهجوم الإيراني ويطالب بمساعدة بلاده مثل إسرائيل

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الأحد 14-4-2024) بالهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، وقال إن بلاده بحاجة إلى المساعدة من حلفائها لدرء التهديدات الجوية، تماما كما فعلت إسرائيل.

وكرر زيلينسكي دعوته للكونغرس الأمريكي للموافقة على حزمة مساعدات مهمة تعرقلها خلافات سياسية منذ شهور.

وتشن القوات الروسية موجة جديدة من الهجمات على شرق أوكرانيا إلى جانب هجمات يومية على المدن والبنية التحتية بالصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

وقال زيلينسكي على منصة إكس “تصرفات إيران تهدد المنطقة بأكملها والعالم، تماما كما تهدد تصرفات روسيا بنشوب صراع أكبر، والتعاون الواضح بين النظامين في نشر الإرهاب يجب أن يُقابل برد فعل حازم وموحد من العالم”.

وقال لاحقا في كلمته المسائية المصورة “لقد رأى العالم بأسره أن إسرائيل لم تكن وحدها في الدفاع عن نفسها. دمر حلفاؤها التهديدات في السماء”.

وأضاف “عندما تقول أوكرانيا إن الحلفاء لا يمكنهم أن يغضوا الطرف عن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، فهذا يعني أنه من الضروري التحرك بقوة”.

وقال الرئيس الأوكراني إن “الكلمات لن تحمي” سماء أوكرانيا.

وأضاف “حقيقة أننا في أوكرانيا ننتظر منذ شهور للحصول على حزمة دعم مهمة، وحقيقة أننا ما زلنا ننتظر التصويت في الكونجرس تشهدان على أن ثقة الإرهابيين تتزايد أيضا منذ شهور”.

وتابع “لم يعد هناك مزيد من الوقت لنضيعه”.

وفي رده على الهجوم الإيراني، قال ستيف سكاليز زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي أمس السبت إن المجلس سيجري تغييرا على جدول أعماله لبحث تشريع يدعم إسرائيل ويعمل على محاسبة إيران.

ولم يتضح حتى الآن ماهية التشريع.

وزودت إيران روسيا بآلاف الطائرات المسيرة الملغومة من طراز شاهد خلال غزوها الشامل لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير شباط 2022. واستخدمت روسيا هذه الطائرات لاستنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية وضرب البنية التحتية بعيدا عن خطوط الجبهة.

ويحث زيلينسكي حلفاء أوكرانيا الغربيين منذ شهور، ولاسيما الولايات المتحدة، على استجماع “الإرادة السياسية” لتوفير أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.

وقال زيلينسكي أمس السبت إن ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام باتريوت أمريكي الصنع للدفاع الجوي، وصواريخ دفاع جوي.