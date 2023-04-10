زيلينسكي يندد بقصف روسي تزامن مع الاحتفال بأحد الشعانين

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالضربات الجوية الروسية التي تزامنت مع الاحتفال بأحد الشعانين عند الأرثوذكس الأحد، وشملت هجوما أدى إلى مقتل أب وابنته في منزل بمدينة زابوريجيا.

وأعلن الجيش الأوكراني عن وقوع هجمات وقصف روسي في جميع أنحاء الجبهة وأن القتال الأشد ضراوة لا يزال يركز على مدينتين في منطقة دونيتسك الشرقية هما باخموت وأفدييفكا.

وتحاصر القوات الروسية باخموت منذ شهور في أطول معركة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وقالت خدمات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما وابنته 11 عاما لقيا حتفهما بعد أن قصفت القوات الروسية مبنى سكنيا في زابوريجيا في جنوب شرق البلاد.

وجرى انتشال امرأة تبين أنها زوجته من تحت الأنقاض.