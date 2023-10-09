زيلينسكي ينتقد دور إيران في حرب أوكرانيا والصراع في إسرائيل

ربط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل بالغزو الروسي لأوكرانيا وانتقد دور إيران في الحالتين.

وقال زيلينسكي أمام الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي في كوبنهاجن عبر رابط فيديو “الفرق الوحيد هو أن هناك منظمة إرهابية هاجمت إسرائيل، بينما هنا فإن دولة إرهابية هي التي هاجمت أوكرانيا. النوايا المعلنة مختلفة لكن الجوهر واحد”.

وتنفي إيران تزويد روسيا بطائرات مسيرة انتحارية من طراز شاهد لاستخدامها في أوكرانيا، وقالت إنها ليست متورطة في هجمات شنتها حماس على إسرائيل مطلع هذا الأسبوع.

وقالت أوكرانيا إن روسيا استخدمت نحو ألف طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضاف زيلينسكي “لا تستطيع إيران أن تقول إنها لا علاقة لها بما يحدث في أوكرانيا إذا كانت تبيع (طائرات مسيرة من طراز) شاهد لروسيا. ولا تستطيع إيران أن تقول إنها لا علاقة لها بما يجري في إسرائيل إذا كان مسؤولوها أعلنوا دعمهم لما يجري في إسرائيل”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لا يوجد دليل على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على إسرائيل، لكنه قال إن هناك علاقات طويلة الأمد بين طهران وحماس.

وحث زيلينسكي الغرب على الوقوف صفا واحدا في مواجهة تطورات الأحداث العالمية.

وقال زيلينسكي “هذا ليس الوقت المناسب للانسحاب من الساحة الدولية والانجرار إلى نزاعات داخلية. هذا ليس الوقت المناسب لعزل أنفسنا. هذا ليس الوقت المناسب للبقاء صامتين أو التظاهر بأن الإرهاب في قارة واحدة لا يؤثر على الشؤون العالمية”.