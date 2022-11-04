زيلينسكي: 4.5 مليون أوكراني بدون كهرباء مؤقتًا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حوالي 4.5 مليون أوكراني، أي أكثر من عشرة بالمئة من سكان البلاد قبل الحرب، انقطعت عنهم الكهرباء مؤقتا مساء (الخميس 3-11-2022) بسبب الهجمات الروسية.

وأضاف زيلينسكي في خطاب مصور أن الأماكن المتضررة هي كييف وعشر مناطق أخرى. وحث السلطات المحلية على التوفير في استخدام الكهرباء، قائلا إن هذا ليس الوقت المناسب لإضاءة نوافذ المتاجر أو اللافتات.

يشار إلى أن حدة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تصاعدت في اليومين الماضيين، حيث نفذت القوات الروسية أكثر من 90 هجوماً عبر راجمات صواريخ، على البنية التحتية في عدد من المدن والبلدات الأوكرانية.

القصف الروسي العنيف الدي طال مناطق “كراماتورسك و ميكولايف و زابوريجيا ودونيتسك”، قابله رد أوكراني بنحو 33 غارة استهدفت 26 موقعا للأسلحة و المعدات العسكرية الروسية، و7 مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات

كما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية مروحية وطائرتين بدون طيار من طراز “Orlan-10″ و6 طائرات مسيرة من طراز”Shahed-136” وطائرتين بدون طيار من طراز “Kub”.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أوضح الثلاثاء الماضي، أن قوات بلاده تهاجم البنى التحتية الأساسية في أوكرانيا، من أجل الحد من قدرات الجيش الأوكراني.