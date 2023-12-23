زيلينسكي: القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث مقاتلات روسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون عسكريون إن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث طائرات قاذفة روسية من طراز سو-34 أمس الجمعة على الجبهة الجنوبية، مشيدين بذلك باعتباره نجاحا في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.

ولم يذكر الجيش الروسي الحادث. لكن المدونين الروس اعترفوا بالخسارة، وأشار المحللون إلى أنه ربما تم استخدام صواريخ باتريوت التي قدمتها الولايات المتحدة.

ولم تتمكن رويترز من تأكيد التقارير بشكل مستقل.

وكتب ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام “اليوم عند الظهر في القطاع الجنوبي دمرنا ثلاث قاذفات مقاتلة روسية من طراز سو-34”.

وأشاد زيلينسكي في خطابه المسائي المصور بوحدة منطقة أوديسا المضادة للطائرات لإسقاطها الطائرات الروسية في منطقة خيرسون.

وقالت صحيفة أوراسيا ديلي، التي تتخذ من روسيا مقرا، إن الرواية الأوكرانية معقولة. وأضافت أنه كان من الممكن أن تطلق كييف صواريخ باتريوت التي يصل مداها إلى 160 كيلومترا على أهداف مرتفعة من الجانب الغربي لنهر دنيبرو.

وأصبحت النجاحات الأوكرانية أقل تواترا منذ أن حققت قواتها مكاسب خاطفة قبل عام في استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الشمال الشرقي والجنوب.

ولم يحرز الهجوم المضاد الذي بدأ في الشرق والجنوب في يونيو حزيران سوى تقدم محدود.