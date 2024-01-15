زيلينسكي يصل سويسرا.. وأكثر من 80 دولة تناقش خطة للسلام في أوكرانيا

وصل الرئيس زيلينسكي إلى سويسرا اليوم الاثنين في زيارة عمل، حيث سيلتقي بقادة البلاد ويشارك في منتدى دافوس.

وسيجري زيلينسكي محادثات مع رئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء الأحزاب والفصائل ورئيس الجمهورية.

وكانت قد اجتمعت أكثر من 80 دولة في سويسرا أمس، للبحث في صيغة للسلام في أوكرانيا اقترحها زيلينسكي، لكن السويسريين الذين شاركوا في تنظيم الاجتماع أقروا بعدم الاستعداد لضم روسيا إلى المحادثات.

وشارك مستشارو الأمن القومي في 83 دولة في جولة رابعة من مناقشات مبنية على اقتراح قدّمه زيلينسكي يتضمن عشر نقاط لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، بعد نحو عامين على شن روسيا هجومها العسكري الواسع على البلاد.

كما شارك في إدارة النقاش مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، ووزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس.

محادثات دافوس

وجرت المحادثات في منتجع دافوس للتزلج في شرق سويسرا، عشية انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستمر خمسة أيام ويجمع النخب السياسية والاقتصادية في العالم.

وركّزت محادثات دافوس خصوصاً على اعتماد معايير لوضع حد للأعمال العدائية، وانسحاب القوات الروسية، وتحقيق العدالة اثر الجرائم المرتكبة، ومنع أي تصعيد جديد.