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زيمبابوي.. انهيار أرضي في منجم للذهب ومحاصرة 11 شخصاً

منذ 14 دقيقة
خريطة زيمبابوي

خريطة زيمبابوي

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قالت السلطات في زيمبابوي الجمعة إن حوالي 11 من عمال المناجم محاصرون تحت الأرض بعد انهيار أرضي في منجم ريدوينج على بعد 270 كيلومترا من العاصمة هراري. وقالت وزارة التعدين في زيمبابوي في بيان إن الحادث وقع صباح أمس الخميس 4\1\2024 وتشير التقييمات الأولية إلى أن الهزات الأرضية هي السبب المحتمل للحادث.

وأكدت شركة ميتالون للتعدين، مالكة المنجم، وقوع الحادث في بيان منفصل. وأضافت أنها نشرت فريق إنقاذ لانتشال عمال المناجم المحاصرين.

وقال الشركة “تمكن الفريق من تنفيذ عدة محاولات إنقاذ. ومع ذلك، لا تزال الأرض غير ثابتة، الأمر الذي يجعل عمليات الإنقاذ غير آمنة. تقيم فرقنا الوضع بدقة‭‭ ‬‬للتأكد من أن عمليات الإنقاذ تتم بأمان”.

    المصدر :
  • رويترز

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