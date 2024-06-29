سابع انتخابات رئاسية في موريتانيا تبدأ بنسبة مشاركة 12% عند الظهيرة

بلغت نسبة الإقبال في الانتخابات الرئاسية الموريتانية عند منتصف النهار 12 بالمئة من إجمالي الناخبين المؤهلين للتصويت. بحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا (جهة الإشراف).

ووفق معطيات نشرتها اللجنة عبر موقعها الإلكتروني سجلت أعلى نسبة عند منتصف النهار في ولاية تيرس زمور شمال البلاد، حيث بلغت 20 بالمئة من إجمالي ناخبي الولاية.

فيما بلغت نسبة المشاركة 12 في المئة بالعاصمة نواكشوط و11 بالمئة في العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

ويتوقع متابعون أن ترتفع هذه النسبة خلال ساعات المساء، خصوصا في المدن الرئيسية.

وصباح السبت، بدأ الناخبون الموريتانيون الإدلاء بأصواتهم في ثامن انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد لاختيار رئيس جديد أو التجديد لولد غزواني، وفي حال وجود جولة ثانية ستكون في 13 يوليو/ تموز المقبل.

ويتنافس في الانتخابات سبعة مرشحين، الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (إسلامي معارض) حمادي ولد سيدي المختار.

كما يتنافس في الانتخابات كل من الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، والنائب البرلماني المعارض العيد ولد محمدن، والطبيب المعارض وأتوما أنتوان سليمان سوماري، والسياسي مامادو بوكاري، ومفتش المالية محمد الأمين المرتجي الوافي.