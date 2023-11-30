سابع عملية تبادل.. الإفراج عن 30 فلسطينيا مقابل 10 رهائن من غزة

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنها أفرجت عن 30 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية في سابع عملية تبادل من نوعها في إطار اتفاق هدنة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكرت مصلحة السجون في بيان أنه تم إطلاق سراح الفلسطينيين من سجون في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والقدس.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن 6 أسرى إسرائيليين أطلق سراحهم في غزة عادوا إلى إسرائيل مساء الخميس، قبل ساعات من انتهاء مدة الهدنة الانسانية.

وفي وقت سابق كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت أنها سلمت ستة إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة في عملية إطلاق الأسرى الأخيرة، وذلك عقب إطلاق امرأتين في وقت سابق، لـ”يتم” بذلك التسليم السابع للأسرى بموجب اتفاق الهدنة.

وبذلك يصل إجمالي عدد الأسرى المفرج عنهم الخميس إلى ثمانية. وفي وقت سابق من الخميس كانت السلطات الإسرائيلية قد قالت إن امرأتين عادتا إلى إسرائيل بعد تسليمهما إلى الصليب الأحمر في مدينة غزة.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنه سيتم إطلاق سراح 30 فلسطينيا اليوم مقابل 10 أسرى في قطاع غزة في اليوم السابع من اتفاق الهدنة الإنسانية، مع إدراج اسم المواطنتين الروسيتين اللتين أُفرج عنهما الأربعاء في القائمة.

وأضافت أن الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية بينهم 23 قاصراً وسبع نساء، في حين أن المواطنين الإسرائيليين الثمانية الذين أطلق سراحهم الخميس ضمن الاتفاق هم قاصران وست نساء، من بينهم مزدوجو الجنسية من المكسيك وروسيا وأوروغواي.

وكانت إسرائيل، التي طالبت حماس بإطلاق سراح عشرة أسرى على الأقل يومياً لاستمرار وقف إطلاق النار، قد قالت في وقت سابق إنها تلقت قائمة في اللحظة الأخيرة بأسماء الذين سيُطلق سراحهم الخميس، مما سمح بإلغاء خطط استئناف القتال عند الفجر.

وأطلق مقاتلو حماس حتى الآن سراح 97 أسيراً خلال الهدنة، منهم 70 امرأة وطفلاً إسرائيلياً، في مقابل إطلاق سراح ثلاث نساء وفتيات فلسطينيات لكل أسير إسرائيلي، بالإضافة إلى 27 من المحتجزين الأجانب الذين أُطلق سراحهم في اتفاقيات موازية مع حكوماتهم.

ومع بقاء عدد أقل من النساء والأطفال الإسرائيليين في غزة، قد يتطلب تمديد الهدنة وضع شروط جديدة للإفراج عن رجال إسرائيليين، بينهم جنود.