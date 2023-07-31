الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سابقة تاريخية في إسرائيل.. جميع قضاة المحكمة العليا سيحضرون هذه الجلسة!

منذ 29 دقيقة
المحكمة العليا الإسرائيلية

المحكمة العليا الإسرائيلية

A A A
طباعة المقال

أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الإثنين، أنّ كل قضاتها وعددهم 15 سيشاركون، في سابقة تاريخية، في جلسة استماع بخصوص الحجج المرفوعة ضد قانون أقره الكنيست في الأيام القليلة الماضية.

وكان الكنيست قد أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون في إطار سعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية لإجراء تعديلات قضائية في إسرائيل.

وقال متحدث باسم المحكمة إن الجلسة ستكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يشارك فيها كل قضاة المحكمة.

ووافقت المحكمة العليا على مناقشة الطعون يوم 12 سبتمبر أيلول لإلغاء مشروع القانون الذي يقلص قدرة المحكمة على إبطال بعض القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء، مما يمهد الطريق أمام مواجهة دستورية.

وأثارت التعديلات القضائية لنتنياهو وحكومته أزمة غير مسبوقة في إسرائيل وتسببت في انقسام شديد في المجتمع وأضرت بالاقتصاد وأثارت قلق الحلفاء الغربيين.

وامتد الانقسام حتى بلغ الجيش. وقال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يلبوا طلبات الاستدعاء وحذر كبار الضباط السابقين من احتمال تضرر جاهزية إسرائيل للحرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الاثنين للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست إن الجيش ما زال جاهزا للقتال في ظل الاحتجاجات المتصاعدة لكن قد تكون هناك أضرار على المدى البعيد.

ويقول ائتلاف نتنياهو الذي يسيطر على 64 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 120، إن التعديلات ضرورية لكبح ما يصفه بأنه تجاوز من المحكمة العليا التي يرى أن تدخلها السياسي تجاوز الحد.

ويقول منتقدون إن التعديلات تتخلص من الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية وقد تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة.

ومن بين مقدمي الطعن نقابة المحامين الإسرائيلية ومجموعة مراقبة سياسية قالت إن تعديل 25 يوليو تموز “يغير جذريا هيكل الديمقراطية البرلمانية الإسرائيلية وطبيعة الحكومة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صندوق النقد
صندوق النقد يُراقب تطورات النيجر عن كثب: لم نصرف القرض بعد
ميناء في مدينة أوديسا الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تكشف عن اتّفاق لاستخدام موانئ كرواتيا في تصدير الحبوب
صواريخ نووية صينية (رويترز)
الصين.. تعيين قائد جديد للقوّة التي تشرف على الترسانة النوويّة

الأكثر قراءة

الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"
فوائد بالجملة لتناول التين والزيتون معا
"معجزة".. تعرف على ما يحدث عند تناول التين والزيتون معا
مخيم عين الحلوة
توتر في عين الحلوة.. الاشتباكات توقع قتيلاً وستة جرحى بينهم أطفال