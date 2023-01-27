ساحل العاج والامارات توقعان اتفاقا لتشييد مصنع جديد لإنتاج الكاكاو

قال رئيس مجلس البن والكاكاو في ساحل العاج الجمعة إن البلاد ستزيد كمية الكاكاو التي تعالجها محليا إلى 49 بالمئة من الإنتاج اعتبارا من أكتوبر\تشرين الأول 2023، مع تشييد عدة مصانع جديدة.

وساحل العاج هي أكبر منتج للكاكاو في العالم بإنتاج سنوي يبلغ حوالي 2.2 مليون طن، وتعالج الدولة حاليا ما بين 35 و40 بالمئة من الكاكاو ويجري تصدير الباقي.

وقال إيف براهيما كوني، المدير العام لمجلس البن والكاكاو، إن الدولة وقعت اتفاقا مع الإمارات لبناء مصنع جديد في سان بيدرو بسعة طحن تبلغ 120 ألف طن.

وأضاف أنه يتوقع أن يبدأ مصنعان جديدان تمولهما الصين العمل في أكتوبر\تشرين الأول.