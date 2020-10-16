ساركوزي رهن التحقيق في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية

وضعت النيابة المختصة بالجرائم المالية في فرنسا الرئيس السابق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق بتهمة القيام “بأعمال إجرامية”. أتى توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت5 أيام.حيث تضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى 3 تهم أخرى، وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس 2018.

ووجهت تهمة ”تشكيل عصابة إجرامية“ إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، وفقا لما قالت النيابة المالية الوطنية.

وعلق ساركوزي على القرار عبر فيسبوك، مؤكدا أن براءته “امتهنت”.

وأوضح: “صعقت بهذه التهمة الجديدة. امتهنت براءتي مجددا بقرار لا يقدم أي دليل على تمويل غير مشروع”.

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق، اعتبر أنه ضحية “مؤامرة” عندما وجهت إليه تهم “الفساد” و”اختلاس أموال عامة” و”تمويل غير قانوني لحملة انتخابية” في العام 2018.

وقال فنسان برينغارث محامي جمعة ”شيربا“ لمكافحة الفساد وهي مدع بالحق المدني في إطار هذا الملف ”الجميع يرى أنه قرار غير مسبوق يتماشى مع التحقيقات المنجزة. والإجراءات القانونية متواصلة“.

وفي 31 كانون الثاني/يناير الماضي، وجه القضاء تهمة ”تشكيل عصابة إجرامية“ إلى تييري غوبير أحد معاوني ساركوزي السابقين الذي يشتبه في أنه تقاضى أموالا من النظام الليبي في عهد معمر القذافي قد تكون استخدمت لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح اليمين في العام2007.

وبدأت علاقة ساركوزي بالقذافي منذ عام 2005 حينما كان الأول وزيرا للداخلية في فرنسا، قبل أن تتوطد علاقتهما تدريجيا بعد وصول ساركوزي لمقاليد الحكم في الدولة الأوروبية.

تعود القضية إلى عام 2012، عندما كشفت صحيفة محلية عن وثيقتين تشيران إلى دفعة مالية تقدر بـ 50 مليون يورو (ما يعادل 58,61 مليون دولار)، جاءت من صندوق الاستثمار المالي للنظام الليبي السابق، لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الأسبق ساركوزي عام 2007.

كانت محكمة الاستئناف في باريس، رفضت الخميس، الاستئناف المقدم من ساركوزي ومقربون منه، والتي تطعن في الاتهامات الموجهة للرئيس الفرنسي الأسبق.

ودهم ساركوزي الذي حكم فرنسا بين عامي 2007 و2012، حلف الناتو لشن ضربات عسكرية على ليبيا عام 2011 بحجة دعم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، والتي أدت لاحقا لمقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.