ساعة مأساويّة.. تضامن دوليّ واسع مع المغرب بعد "الزلزال المروّع"

أعربت العديد من العواصم الغربية والعربية اليوم السبت، عن تضامنها مع المغرب من جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب غرب مراكش، وهزّ مناطق عدّة، مسفرًا عن مقتل وإصابات المئات.

فقد أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمّة مجموعة العشرين في نيودلهي، عن تعازيه لأقارب الضحايا.

وكتب مودي على موقع إكس (تويتر سابقًا): “حزين جدًا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب”، مضيفًا “في هذه الساعة المأسوية أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم”.

Extremely pained by the loss of lives due to an earthquake in Morocco. In this tragic hour, my thoughts are with the people of Morocco. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. India is ready to offer all possible assistance to…

