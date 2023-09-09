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ساعة مأساويّة.. تضامن دوليّ واسع مع المغرب بعد "الزلزال المروّع"

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2023 12:24 مساءً
من زلزال المغرب (رويترز)

من زلزال المغرب (رويترز)

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أعربت العديد من العواصم الغربية والعربية اليوم السبت، عن تضامنها مع المغرب من جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب غرب مراكش، وهزّ مناطق عدّة، مسفرًا عن مقتل وإصابات المئات.

فقد أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمّة مجموعة العشرين في نيودلهي، عن تعازيه لأقارب الضحايا.

وكتب مودي على موقع إكس (تويتر سابقًا): “حزين جدًا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب”، مضيفًا “في هذه الساعة المأسوية أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم”.

كما عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع المغرب. وكتب عبر منصة “إكس”: “لقد شعرنا جميعًا بالصدمة بعد الزلزال المروع الذي ضرب المغرب. وفرنسا على استعداد لتقديم المساعدة في مجال الإسعافات الأولية”.

من جهته، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز أيًضا عن تعازيه إلى أقارب ضحايا الزلزال “المدمر”. وقال: “الأنباء الصادرة من المغرب مروعة. في هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع ضحايا هذا الزلزال المدمر وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية”.

كذلك قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تعازيه لعائلات ضحايا “مأساة” الزلزال. وكتب عبر منصة “إكس”: “أعرب عن تضامني الكامل ودعمي لشعب المغرب بعد هذا الزلزال الرهيب”، مضيفًا: “تقف إسبانيا إلى جانب ضحايا هذه المأساة وعائلاتهم”.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد وجّه برقية تعزية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، قائلًا: “روسيا تشارك الشعب المغربي الصديق حزنه وحداده” مقدمًا “التعازي الخالصة على التداعيات المأسوية للزلزال المدمر”.

بدورها، أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لدعم المغرب لإغاثة المتضررين في المناطق المنكوبة بالزلزال.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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