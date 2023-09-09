ساعة مأساويّة.. تضامن دوليّ واسع مع المغرب بعد "الزلزال المروّع"

أعربت العديد من العواصم الغربية والعربية اليوم السبت، عن تضامنها مع المغرب من جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب غرب مراكش، وهزّ مناطق عدّة، مسفرًا عن مقتل وإصابات المئات.

فقد أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمّة مجموعة العشرين في نيودلهي، عن تعازيه لأقارب الضحايا.

وكتب مودي على موقع إكس (تويتر سابقًا): “حزين جدًا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب”، مضيفًا “في هذه الساعة المأسوية أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم”.

Extremely pained by the loss of lives due to an earthquake in Morocco. In this tragic hour, my thoughts are with the people of Morocco. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. India is ready to offer all possible assistance to… — Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023

كما عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع المغرب. وكتب عبر منصة “إكس”: “لقد شعرنا جميعًا بالصدمة بعد الزلزال المروع الذي ضرب المغرب. وفرنسا على استعداد لتقديم المساعدة في مجال الإسعافات الأولية”.

Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers secours. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2023

من جهته، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز أيًضا عن تعازيه إلى أقارب ضحايا الزلزال “المدمر”. وقال: “الأنباء الصادرة من المغرب مروعة. في هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع ضحايا هذا الزلزال المدمر وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية”.

Das sind schlimme Nachrichten aus #Marokko. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern des verheerenden Erdbebens. Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen dieser Naturkatastrophe. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 9, 2023

كذلك قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تعازيه لعائلات ضحايا “مأساة” الزلزال. وكتب عبر منصة “إكس”: “أعرب عن تضامني الكامل ودعمي لشعب المغرب بعد هذا الزلزال الرهيب”، مضيفًا: “تقف إسبانيا إلى جانب ضحايا هذه المأساة وعائلاتهم”.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد وجّه برقية تعزية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، قائلًا: “روسيا تشارك الشعب المغربي الصديق حزنه وحداده” مقدمًا “التعازي الخالصة على التداعيات المأسوية للزلزال المدمر”.

بدورها، أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لدعم المغرب لإغاثة المتضررين في المناطق المنكوبة بالزلزال.