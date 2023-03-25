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ساعة ماكرون "الفاخرة" تثير غضب الفرنسيين.. وفيديو لسلوكه الغريب

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 25 - مارس - 2023 10:24 صباحًا
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

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في الوقت الذي تجتاح فيه الاحتجاجات مختلف أنحاء فرنسا، أثار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، موجة من الانتقادات، بعد تداول مقطع له على مواقع التواصل وهو يخلع ساعته باهظة الثمن خلال لقاء تلفزيوني بثته عدة قنوات فرنسية إخبارية.

ويظهر ماكرون في المقطع وهو يتحدث عن إصلاح نظام التقاعد محاولا تبرير هذا المشروع، وبينما كان يشير بيديه وكانت الساعة الثمينة تلمع على الشاشة، قام بخلعها خفية وتركها جانبا بعيدا عن أعين الكاميرات.

كثيريون علقوا على المقطع، وسط حديث عن سعر للساعة يقدر بـ80 ألف يورو، وهو ما نفاه الإليزيه، وقال إن سعرها لا يتجاوز 2400 يورو.

ومما أثار الانتقادات أكثر، محاولة ماكرون إقناع المتحاورين معه على الشاشة بأن أصحاب الأجور الدنيا يمتلكون حاليا قوة شرائية غير مسبوقة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه سيمضي قدما في الإصلاحات المثيرة للجدل متجاهلا دعوة زعيم نقابي لتعليق قانون المعاشات الجديد في غمرة أحد أسوأ أعمال العنف في شوارع فرنسا منذ أعوام.

واندلعت اشتباكات عنيفة في أنحاء البلاد، مساء الخميس، في الاحتجاجات التي كانت سلمية فيما عدا ذلك والتي استقطبت لأسابيع حشودا كبيرة من المعارضين لمد سن المعاش ليصبح 64 عاما بدلا من 62 عاما.

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