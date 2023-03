ساعة ماكرون "الفاخرة" تثير غضب الفرنسيين.. وفيديو لسلوكه الغريب

في الوقت الذي تجتاح فيه الاحتجاجات مختلف أنحاء فرنسا، أثار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، موجة من الانتقادات، بعد تداول مقطع له على مواقع التواصل وهو يخلع ساعته باهظة الثمن خلال لقاء تلفزيوني بثته عدة قنوات فرنسية إخبارية.

ويظهر ماكرون في المقطع وهو يتحدث عن إصلاح نظام التقاعد محاولا تبرير هذا المشروع، وبينما كان يشير بيديه وكانت الساعة الثمينة تلمع على الشاشة، قام بخلعها خفية وتركها جانبا بعيدا عن أعين الكاميرات.

BBC: Macron takes off luxury watch during TV interview

Macron very focused on optics/PR, playing Houdini, while France is burning. Man has got his priorities in order 🙄 pic.twitter.com/93NbmzTAPQ

— Mr. Tshweu (@TshweuMoleme) March 24, 2023