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ساندرز: إسرائيل تتحول لدولة أصولية دينية

منذ ساعة واحدة
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قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء: “إن إسرائيل تعتبر حالياً دولة يمينية تتحول بشكل متزايد إلى دولة أصولية دينية”.

وأشار ساندرز، في مقابلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن “لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) والرئيس الأميركي جو بايدن هما سبب كون قلة من الديمقراطيين تطالب علنا بجعل المساعدات المقدمة لإسرائيل مشروطة”.

وكان السيناتور الأميركي المستقل عن ولاية فيرمونت قد انتقد مرارا الدعم الأميركي غير المحدود لإسرائيل في حربها على غزة، ودعا إلى التوقف عن إمداد تل أبيب بالأموال والأسلحة في حال لم تضع حدا للكارثة الإنسانية في القطاع.

كما طالب سابقا إدارة بايدن بأن تعبر عن معارضتها لسلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال ساندرز إن الولايات المتحدة متواطئة في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

    المصدر :
  • الجزيرة

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