ساندرز يهاجم روسيا.. ويوجه رسالة لبوتن

طالب المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الأميركية، بيرني ساندرز، الجمعة، روسيا بـ”الابتعاد” عن هذه الانتخابات بعد ورود تقارير تفيد بأن موسكو تتدخل في السباق الرئاسي لمصلحة متصدّر الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وأوردت صحيفة “واشنطن بوست” أن مسؤولين أميركيين أبلغوا ساندرز والرئيس دونالد ترامب بالجهود التي تبذلها روسيا، علما بأنه لم يتضح شكل الدعم الذي تلقاه المرشح الديمقراطي.

ورد ساندرز في بيان جاء فيه “رسالتي إلى بوتن واضحة: ابتعد عن الانتخابات الأميركية، وعندما أصبح رئيسا سأحرص على هذا الأمر”.

وكانت الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن روسيا تدخلت لترجيح كفة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، التي أجريت في عام 2016.

وعبر ترامب في وقت سابق عن غضبه إزاء تقييم أصدرته أجهزة الاستخبارات يؤكد أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، بما في ذلك من خلال التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، لدعم ترامب ضد منافسته هيلاري كلينتون.

من جانبها، أدرجت موسكو اتهامات مسؤولين في المخابرات الأميركية بأنها تتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بهدف المساهمة في إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، في خانة “البارانويا”.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن “هذا لا صلة له بأي شكل بالحقيقة”، وندد بـ”رسائل جديدة تتصف بالبارانويا ستزداد للأسف مع اقتراب موعد الانتخابات” في الولايات المتحدة.