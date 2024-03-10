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سانشيز يتحرك.. إسبانيا تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين

منذ 9 دقائق
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (رويترز)

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه سيقترح على البرلمان التصويت لصالح اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية ولايته في العام 2027.

وقال سانشيز خلال فعالية نظمها الحزب الاشتراكي في بلباو (شمال) أمس السبت “خلال ولاية هذا المجلس التشريعي سأقترح على البرلمان اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية”.

وأضاف “سنفعل ذلك انطلاقا من قناعة أخلاقية ومن أجل قضية عادلة، وأيضا لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لدولتين هما فلسطين وإسرائيل أن تتعايشا بسلام وأمن”.

وسبق أن أعرب سانشيز -الذي أعيد انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023- عن رغبته في اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، بدون أن يحدد موعدا لذلك.

وتعد إسبانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي الأشد انتقادا لإسرائيل منذ اندلاع حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما خلفته من أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب ودمار هائل بالبنية التحتية ومأساة إنسانية غير مسبوقة.

وتوترت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا على خلفية موقف مدريد حيال الحرب.

واستدعت إسرائيل سفيرتها لدى مدريد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما شكك سانشيز في شرعية الحرب الإسرائيلية في غزة، قبل أن تعود السفيرة في يناير/كانون الثاني الماضي.

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