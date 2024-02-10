سبأ: الحوثيون شيعوا 17 مسلحاً قتلوا في ضربات جوية أمريكية - بريطانية

أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي يديرها الحوثيون إن الجماعة المتحالفة مع إيران أقامت اليوم السبت جنازة لما لا يقل عن 17 مسلحا قتلوا خلال ضربات جوية أمريكية بريطانية مشتركة.

نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على 36 هدفا في اليمنأمس السبت في اليوم الثاني من العمليات الأمريكية ضد جماعات مرتبطة بإيران في أعقاب هجوم على قوات أمريكية في مطلع الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الضربات استهدفت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة ومنظومات ومنصات إطلاق صواريخ وغيرها من القدرات التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة الملاحة في البحر الأحمر. وأضافت أن الضربات استهدفت 13 موقعا في أنحاء البلاد.

وهذه الضربات هي أحدث مؤشر على انتشار الصراع في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بعد هجوم شنّه مقاتلو حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن “هذا العمل الجماعي يوجه رسالة واضحة للحوثيين بأنهم سيستمرون في تحمل المزيد من التداعيات إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية على الملاحة الدولية وسفن البحرية”.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيينإن الضربات الأمريكية “لن تمر دون رد وعقاب”.

وتتزامن الضربات في اليمن مع حملة أمريكية انتقامية عسكرية بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة شنه مسلحون مدعومون من إيران على موقع في الأردن.