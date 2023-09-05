سباحو روسيا وروسيا البيضاء يحصلون على الضوء الأخضر للتنافس

أعلن الاتحاد الدولي للألعاب المائية، الاثنين، السماح لسباحي روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة كمحايدين في البطولات التي ينظمها. وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 منعت السلطات الرياضية المتسابقين في البلدين من المشاركة بالبطولات الدولية.

وتصف موسكو الغزو بأنه “عملية عسكرية خاصة” وكانت روسيا البيضاء نقطة انطلاق رئيسية له.

وسيتم السماح “لرياضي محايد واحد كحد أقصى” من الاتحادين بالمنافسة في كل بطولة وفقا لمعايير صارمة وضعتها وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي للألعاب المائية بما في ذلك إجراءات قوية لمكافحة المنشطات.

وقال حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية في بيان “يقدر الاتحاد تفاني والتزام وموهبة الرياضيين بغض النظر عن جنسياتهم”.

وأضاف “على الرغم من التحديات التي نواجهها على الساحة الدولية، فإننا ندرك مسؤوليتنا في تعزيز بيئة تنافسية وعادلة وشاملة لكل منافس”.

وحدد فريق عمل شكله الاتحاد الدولي في أبريل نيسان معايير مشاركة المتنافسين من روسيا وروسيا البيضاء بما يتماشى مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية.