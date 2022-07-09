سباق خلافة جونسون مستمر.. انضمام نائية من حزب المحافظين

بعد سلسلة الاستقالات التي ادت الى الاطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون، قالت النائبة البريطانية عضو حزب المحافظين كيمي بادنوش السبت، انها سترشح نفسها لمنصب رئيس الوزراء المقبل في بريطانيا لتحل محل بوريس جونسون.

وقالت بادنوش في صحيفة التايمز “سأرشح نفسي في انتخابات القيادة هذه لأنني أريد أن أقول الحقيقة”.

وكان ثلاثة قد أعلنوا اعتزامهم الترشح لزعامة حزب المحافظين وهم المدعية العامة سويلا بريفرمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان توم توجنهات وريشي سوناك وزير المالية السابق.

يترقّب ما يصل إلى 12 مرشحًا الجمعة 8 تموز، حل محل رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، الذي استقال من منصبه بعدما انقلب عليه حزب المحافظين بينما يقول المعارضون إنهم يريدون خروجه من داونينج ستريت على الفور.

وقال جونسون إنه سيتنحى عن منصبي زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني، بعدما قدم أكثر من 50 وزيرًا بالحكومة استقالتهم، وأبلغه العديد من نواب البرلمان أنهم لا يريدون بقاءه في المنصب.

وتتنافس شخصيات بارزة حاليا على أن تصبح خليفة لجونسون، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهرًا. ومن المتوقع أن يدخل بعض أعضاء البرلمان الأقل شهرة حلبة المنافسة.