الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 17 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب تحليق طائراتها في المجال الجوي للعراق.. تغريم شركة فرجين أتلانتي

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 17 - يناير - 2023 6:36 مساءً
شركة فرجين أتلانتي

شركة فرجين أتلانتي

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة النقل الأمريكية الثلاثاء إنها فرضت غرامة 1.05 مليون دولار على شركة فرجين أتلانتيك بسبب تحليق طائراتها في المجال الجوي للعراق.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادي تعليمات تحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في المجال الجوي العراقي دون موافقة مسبقة، وتوصل تحقيق إلى أن “عددا كبيرا” من طائرات فرجين أتلانتيك حلق بين سبتمبر\أيلول 2020 وسبتمبر\أيلول 2021 مضيفا أن شركة خطوط الطيران تلقت تعليمات بوقف مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

وتملك وزارة النقل في الولايات المتحدة سلطة قضائية على هذا الأمر لأن الرحلات كانت تحمل رمز شركة دلتا إير لاينز الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية السعودي: المملكة منفتحة على مناقشات التجارة بعملات الى جانب الدولار
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
مديرة صندوق النقد: نتوقع أن يصل تباطؤ النمو خلال 2023 إلى أقصى مستوياته
الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي: المملكة تواصلت مع إيران وتحاول إيجاد طريق للحوار

الأكثر قراءة

الدكتور باتريك مارديني
الدولار الى 165000 ليرة في هذا التاريخ!
لاعبة سيرك
بالفيديو: مشهد هزّ المكسيك... سقوط لاعبة سيرك بعدما خانها الطوق
الدولار
كم بلغ سعر صرف "الدولار الأسود" اليوم؟