بسبب تحليق طائراتها في المجال الجوي للعراق.. تغريم شركة فرجين أتلانتي

قالت وزارة النقل الأمريكية الثلاثاء إنها فرضت غرامة 1.05 مليون دولار على شركة فرجين أتلانتيك بسبب تحليق طائراتها في المجال الجوي للعراق.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادي تعليمات تحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في المجال الجوي العراقي دون موافقة مسبقة، وتوصل تحقيق إلى أن “عددا كبيرا” من طائرات فرجين أتلانتيك حلق بين سبتمبر\أيلول 2020 وسبتمبر\أيلول 2021 مضيفا أن شركة خطوط الطيران تلقت تعليمات بوقف مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

وتملك وزارة النقل في الولايات المتحدة سلطة قضائية على هذا الأمر لأن الرحلات كانت تحمل رمز شركة دلتا إير لاينز الأمريكية.