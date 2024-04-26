سبسا تسجل تقلصاً في الخسائر في الربع الأول بدعم من قطاع التكرير

أعلنت شركة “سبسا”، ثاني أكبر شركة نفط في إسبانيا، الجمعة 26 نيسان/أبريل 2024، أنها شهدت تقليصاً في خسائرها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت الخسائر ثمانية ملايين يورو (8.59 مليون دولار)، وذلك بفضل أداء قوي في قطاع التكرير لديها.

كما أعلنت عن بيع أصولها في أنشطة التنقيب والإنتاج بكولومبيا.

تكبدت الشركة خسارة 297 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي بسبب ضريبة فرضتها مدريد على أكبر شركات الطاقة في إسبانيا.

ويتماشى بيع أصولها في أنشطة التنقيب والإنتاج بكولومبيا مع تحول الشركة نحو الطاقة النظيفة.

فالشركة المملوكة لصندوق مبادلة في أبوظبي ومجموعة كارلايل تستثمر ما يصل إلى ثمانية مليارات يورو للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون.

(الدولار = 0.9314 يورو)