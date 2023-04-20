سبع دول حتى الآن تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

نشر مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه حتى الآن أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.

وأعلنت ذلك أيضا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان.

من جهته، أكد الخبير الفلكي السعودي محمد بن ردة الثقفي، الخميس، إن هلال شهر شوال قد ولد فلكياً، مؤكدا أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر بحسب المعطيات الفلكية.

وأكد الثقفي، وهو خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري بالسعودية، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف، أنه وعند الساعة 7:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة تمت ولادة هلال شهر شوال فلكيا، وفق معايير منازل القمر، مشيرا إلى أنه سوف يغرب بعد غروب الشمس مساء اليوم الخميس بعمر 11 ساعة، وبارتفاع 5.4 درجات، واستطالة 6.35 درجة، وقريب من شفق الشمس مما يصعب رؤيته في معظم المراصد.

لكنه توقع في المقابل رؤية هلال شوال من مرصدي “تمير أو سدير” في مثل هذه الحالات لرؤية الهلال القريب من شفق الشمس، بشرط صفاء الأفق لديهم من حجب السحب أو عوامل أخرى.

وبناء عليه، أكد الثقفي أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك حسب المعطيات الفلكية، ويبقى إعلان الشهر في حالة ثبوت الشهود لدى لجان المحكمة العليا لكونها الجهة الرسمية.