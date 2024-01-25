ستاندرد آند بورز: اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر يؤثر سلباً على تدفقات التجارة العالمية

حذرت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” من أن الاضطرابات في الملاحة بالبحر الأحمر نتيجة التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط ستؤثر سلباً على تدفقات التجارة العالمية.

وأضافت الوكالة في تقرير لها عن اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر “نعتقد أن التأثير على الشركات القطرية وغيرها من الكيانات في الشرق الأوسط المنكشفة على النفط والغاز سيكون تحت السيطرة”.

مشيرة إلى أن تحويل مسار الشحنات من البحر الأحمر سيكون له تأثير ضئيل على الشركات القطرية المنكشفة على النفط والغاز.

من جهته، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الاضطرابات التي تعتري الملاحة وإعادة توجيه السفن لتجنب الإبحار في البحر الأحمر ستبقي على علاوة المخاطر المتعلقة بالأوضاع السياسية في أسواق السلع الأولية الرئيسية مثل النفط والغاز والكيماويات والأسمدة عند مستوياتها الحالية ما لم تتفاقم اضطرابات الملاحة أو الإنتاج على نحو أكبر في المنطقة.

وذكرت “فيتش” في تقرير لها أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بما في ذلك اضطرابات الملاحة ستساهم في الإبقاء على العلاوة السعرية للنفط.

لكن في الوقت ذاته تقول “فيتش” أنه بدون حدوث اضطرابات ملموسة في إنتاج النفط الفعلي أو اتساع نطاق الهجمات لتمس المزيد من مسارات نقل النفط الحيوية في المنطقة، فمن غير المتوقع ارتفاع سعر الخام بشكل قوي فوق مستوى تقديرها البالغ 80 دولارا لبرميل خام برنت في 2024، نظرا لوجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية لدى مجموعة أوبك+.