ستاندرد آند بورز تكشف عن أكثر البلدان تضرراً من نقص الغذاء العالمي

توقعت وكالة ستاندرد آند بورزS&P للتصنيف الائتماني استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتناقص الإمدادات حتى عام 2024 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ونشرت الوكالة تقريرًا بعنوان “الصدمة الغذائية العالمية ستستمر لسنوات وليس شهورًا”، وأرجعت الأزمة في الغذاء إلى نقص الأسمدة، وضوابط التصدير، وتعطل التجارة العالمية، وتصاعد تكاليف الوقود والنقل، مؤكدة أنها عوامل ستؤدي إلى زيادة الضغط على تكلفة السلع الأساسية.

البلدان الأكثر تضررًا

قال المحلل الائتماني في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، صامويل تيلراي: “يُظهر تحليلنا أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا والقوقاز قد تكون الأكثر تضررًا من تأثير الجولة الأولى”.

وقد فحص التقرير أي الدول السيادية المصنفة هي أكبر المستوردين التراكميين، بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها، للبنود الرئيسية من الحبوب وزيت البذور التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع، وقال تبدو دول القوقاز طاجيكستان وأوزبكستان وأرمينيا مكشوفة بشكل خاص من خلال اعتمادها شبه الكامل على روسيا للحصول على هذه السلع الغذائية الرئيسية، إذا أدت العقوبات إلى تعقيد التجارة.

وأكد تقرير الوكالة أن هناك دولًا عربية ستتضرر بقوة منها المغرب ولبنان ومصر والأردن، لكونها تعتمد على أوكرانيا في إمداداتها الغذائية، وبالتالي فهي عرضة للاضطرابات الناجمة عن الحرب في الموانئ وأنشطة المعالجة.

وأضاف تيلراي “نعتقد أن صدمة الإمدادات الغذائية سيكون لها آثار سلبية على بلدان الأسواق الناشئة، ما يؤثر في نمو الناتج المحلي الإجمالي، والأداء المالي، والاستقرار الاجتماعي”.

سيعتمد التأثير المحتمل على التصنيفات الائتمانية السيادية، على مدى وشدة الصدمة الغذائية، وقدرة الحكومات على تقليل التكاليف الاجتماعية والاقتصادية إلى أدنى حد، والجهود الدولية لمساعدة البلدان المتضررة.

وأوضح تيليراي أنه على الرغم من أن العديد من الهيئات السيادية الأكثر تعرضًا لهذا الخطر لديها بالفعل تصنيفات ائتمانية منخفضة للغاية، فإن التداعيات الاقتصادية أو السياسية السلبية لصدمة الغذاء يمكن أن تسهم في خفض التصنيف.

أزمة الغذاء

تُصنف أوكرانيا وروسيا، على حد سواء أو بشكل فردي، من بين أكبر 3 مصدرين عالميين للقمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس وزيت عباد الشمس، وتمثلان معًا 12٪ من جميع السعرات الحرارية الغذائية المتداولة.

كانت روسيا وبيلاروسيا أول وسادس أكبر مصدرين للأسمدة على مستوى العالم في عام 2020.

كشفت وزارة الخزانة الأميركية، في شهر مايو/أيار الماضي، عن خطة بمليارات الدولارات، شملت تخصيص مساعدات بقيمة 30 مليار دولار من قبل البنك الدولي، بهدف معالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

أوضحت وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها، أن البنك الدولي سيوفر مساعدات تشمل 12 مليار دولار في المشاريع الجديدة و18 مليار دولار من المشاريع الحالية المتعلقة بالغذاء والتغذية التي تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد، على مدى الأشهر الـ15 المقبلة.

تنتج روسيا وأوكرانيا ثلث إمدادات القمح في العالم، وقد أدى فقدان السلع بسبب الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم اليقين بشأن مستقبل الأمن الغذائي على مستوى العالم، خاصة في البلدان الفقيرة.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنه في عام 2021، عانى أكثر من 193 مليون شخص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 40 مليون شخص عن العام السابق، ومن المتوقع أن يقع ما يصل إلى 40 مليون شخص في براثن الفقر وانعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام. بحسب الوزارة.

يهدد نقص الوقود والأسمدة في العديد من البلدان والارتفاعات المتسارعة في أسعار المواد الغذائية بزعزعة استقرار المجتمعات الهشة، وزيادة الجوع وسوء التغذية، ودفع الهجرة، والتسبب في اضطراب اقتصادي حاد. أدى الصراع إلى تفاقم قضايا الأمن الغذائي على مستوى العالم.

وحذرت الأمم المتحدة من ارتفاع تكاليف محاصيل الغذاء العالمية بنسبة 22% إضافية هذا العام، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي تخنق حركة التجارة العالمية وتقلص إنتاج المحاصيل الرئيسية.