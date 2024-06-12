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"ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" يسجلان مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق

منذ 12 دقيقة
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سجّل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع اليوم الأربعاء مستويات قياسية عند الإغلاق لثالث جلسة على التوالي بعدما أتت بيانات أسعار المستهلكين أضعف من المتوقع، لكن المؤشرين أنهيا الجلسة دون المستويات المرتفعة المسجلة خلال اليوم مع توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.

وقال المركزي الأمريكي في بيان في نهاية الاجتماع الذي استمر أمس واليوم إنه ترك تكاليف الاقتراض بلا تغير بين 5.25 و5.5 بالمئة مثل المتوقع.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ربح 45.62 نقطة، أي 0.85 بالمئة، ليغلق عند 5421.14 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 266.44 نقطة، أي 1.54 بالمئة، إلى 17609.99 نقطة.

أما المؤشر داو جونز الصناعي فانخفض 31.90 نقطة، أي 0.08 بالمئة، إلى 38715.52 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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