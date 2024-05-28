"ستاندرد أند بورز" يصعد والمؤشر "ناسداك" يتجاوز 17 ألف نقطة

تجاوز المؤشر ناسداك المجمع حاجز 17 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق اليوم الثلاثاء مدفوعا بمكاسب شركة إنفيديا، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع طفيف في حين أغلق المؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض ضئيل في ظل صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 2.49 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 5307.21 نقطة عند الإغلاق، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 101.71 نقطة، أو 0.60 بالمئة، إلى 17022.50 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 214.30 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 38855.29 نقطة.