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ستاندرد اند بورز وداو جونز يغلقان على ارتفاع

منذ ساعة واحدة
المؤشر ستاندرد

المؤشر ستاندرد

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احتفظ المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي بمكاسبهما ليغلقا مرتفعين اليوم الثلاثاء وليمددا سلسلة مكاسب حديثة بدفعة من تجدد توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة هذا العام.

ودفعت المكاسب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى رابع إغلاق مرتفع على التوالي وإلى أفضل سلسلة مكاسب منذ مارس آذار. أما المؤشر داو جونز الصناعي، فإنه الآن في أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر كانون الأول 2023، إذ صعد لخامس جلسة على التوالي.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.75 نقطة أو 0.13 بالمئة ليغلق عند 5187.49 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 16.69 نقطة أو 0.10 بالمئة ليصل إلى 16332.56 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 26.18 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 38878.45 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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