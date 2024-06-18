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ستاندرد اند بورز وناسداك يغلقان عند مستويات قياسية وداو جونز مستقر

منذ ساعتين
ستاندرد اند بورز 500 وناسداك

ستاندرد اند بورز 500 وناسداك

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أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة اليوم الثلاثاء بعد أن قفزت إنفيديا إلى ذرى جديدة، في حين لم يتغير المؤشر داو جونز تقريبا بعد بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية.

وتخطت إنفيديا مايكروسوفت لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم.

ووسعت أسهم شركات الرقائق الأخرى، مثل كوالكوم وآرم هولدينجز وميكرون ارتفاعاتها أيضا في الآونة الأخيرة، مما صعد بمؤشر أشباه الموصلات إلى مستوى قياسي.

وسجل المؤشر ناسداك سابع مستوى إغلاق قياسي على التوالي، مع مكاسب في كثير من أسهم الرقائق على الرغم من خسائر شركات ألفابت، وأمازون وميتا بلاتفورمز.

وارتفعت مبيعات التجزئة 0.1 بالمئة في مايو أيار، مقابل توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم بنموها 0.3 بالمئة، في حين أظهر تقرير آخر، على غير المتوقع، إنتاجا صناعيا قويا في مايو أيار.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.23 نقطة، أي 0.25 بالمئة، ليغلق عند 5487.46 نقطة. في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 9.09 نقطة أي 0.05 بالمئة إلى 17862.23 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 54.07 نقطة أي 0.15 بالمئة إلى 38832.17 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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