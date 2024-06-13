الخميس 7 ذو الحجة 1445 ﻫ - 13 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"ستاندرد اند بورز" و "ناسداك" يغلقان عند مستويات قياسية مرتفعة لرابع جلسة

منذ دقيقة واحدة
المؤشر ستاندرد

المؤشر ستاندرد

A A A
طباعة المقال

سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق اليوم الخميس وذلك لرابع جلسة على التوالي مع تمديد أسهم قطاع التكنولوجيا سلسلة مكاسبها.

وقفزت أسهم شركة برود كوم وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا بعدما رفعت شركة تصنيع الرقائق توقعاتها للإيرادات من أشباه الموصلات المستخدمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وحققت أسهم شركة إنفيديا مكاسب أيضا.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أغلق مرتفعا 11.94 نقطة، أي 0.22 بالمئة، إلى 5432.97 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 59.12 نقطة، أي 0.34 بالمئة، إلى 17667.56 نقطة.

أما المؤشر داو جونز الصناعي فانخفض 70.48 نقطة، أي 0.19 بالمئة، إلى 38639.92 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مجلس الأمن
مجلس الأمن يطالب برفع الحصار عن مدينة الفاشر السودانية
علم السويد
السويد تحتج لدى العراق على حكم بإعدام مواطن سويدي
الصحفي الروسي فاليري كوزين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مقتل صحفي روسي في قصف بشرق أوكرانيا

الأكثر قراءة

الجيش ضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية في هذه المناطق
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
خطر يهدد تركيا وسوريا ولبنان خلال أيام العيد.. هوغربيتس يحذر!
النائب كميل شمعون
شمعون يهدد "حزب الله": لدينا 20 ألف مقاتل مسلحون وجاهزون لساعة الصفر