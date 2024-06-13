"ستاندرد اند بورز" و "ناسداك" يغلقان عند مستويات قياسية مرتفعة لرابع جلسة

سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق اليوم الخميس وذلك لرابع جلسة على التوالي مع تمديد أسهم قطاع التكنولوجيا سلسلة مكاسبها.

وقفزت أسهم شركة برود كوم وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا بعدما رفعت شركة تصنيع الرقائق توقعاتها للإيرادات من أشباه الموصلات المستخدمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وحققت أسهم شركة إنفيديا مكاسب أيضا.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أغلق مرتفعا 11.94 نقطة، أي 0.22 بالمئة، إلى 5432.97 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 59.12 نقطة، أي 0.34 بالمئة، إلى 17667.56 نقطة.

أما المؤشر داو جونز الصناعي فانخفض 70.48 نقطة، أي 0.19 بالمئة، إلى 38639.92 نقطة.