ستاندرد اند بورز 500 يغلق على انخفاض طفيف

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض طفيف الأربعاء إذ يدرس المستثمرون محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع ترقبهم بيانات اقتصادية مهمة في الأيام المقبلة.

وأظهر محضر الاجتماع أن المركزي الأمريكي قرر بالإجماع ترك أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو\حزيران كوسيلة لكسب الوقت وتقييم مدى الحاجة لرفع الفائدة مجددا.

ولا يزال المستثمرون بعد صدور محضر الاجتماع يتوقعون على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في وقت لاحق من الشهر الجاري. ومن المقرر صدور بيانات اقتصادية مهمة قبل ذلك الاجتماع من بينها التقرير الشهري للوظائف يوم الجمعة.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.94 نقطة أو 0.20 بالمئة مسجلا 4446.65 نقطة في حين تراجع ناسداك المجمع 25.12 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 13791.65 نقطة.

وهبط داو جونز الصناعي 129.64 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 34288.83 نقطة.