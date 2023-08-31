ستاندرد اند بورز يغلق منخفضا بفعل بيانات التضخم

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا في حين ارتفع المؤشر ناسداك اليوم الخميس بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد السياسة النقدية مؤقتا.

وخلال الجلسة، وصل ناسداك إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع بعد أن أظهر تقرير لوزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، ارتفع 3.3 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، تماشيا مع التوقعات.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.2 بالمئة في يوليو تموز، على أساس سنوي، وهو ما يتماشى أيضا مع التقديرات.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.16 بالمئة لينهي الجلسة عند 4507.54 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.11 بالمئة إلى 14034.97 نقطة، في حين انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.48 بالمئة إلى 34721.16 نقطة.